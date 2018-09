Nainggolan e D’Ambrosio stanno bene: nessun esame medico

Allarme rientrato in casa Inter: i due giocatori si sono allenati regolarmente agli ordini di Spalletti

Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni dei propri giocatori. Come riporta Sky Sport, Nainggolan e D’Ambrosio non verranno sottoposti a nessun accertamento medico. I due, usciti leggermente acciaccati dopo la sfida con il Bologna vinta per 3 a 0 si sono allenati regolarmente. Allarme rientrato quindi per i due giocatori che sono a completa disposizione di Spalletti in vista della sfida con il Parma.

Nainggolan ha fatto preoccupare non poco lo staff tecnico nerazzurro. L’esordio contro i rossoblu’ con tanto di gol ha fatto subito impazzire i tifosi, entusiasti di aver trovato nel belga il nuovo fantasista dei nerazzurri. Quest’ultimo aveva smentito via Twitter qualsiasi tipo di problema muscolare, ma nella giornata di martedì si attendevano gli esami. Nessun accertamento e nessun problema alla coscia con Raja regolarmente presente agli allenamenti insieme agli altri nerazzurri liberi dalle Nazionali. Sembra rientrato anche l’allarme per Icardi e Lautaro che sui social appaiono tranquilli e in perfetta forma dal ritiro dell’Argentina e volenterosi di far bene.