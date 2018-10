Nainggolan corre verso il Barcellona: ce la farà? La situazione (GdS)

Nainggolan, obiettivo Barcellona

Ieri è stato un giorno importante per il recupero di Radja Nainggolan. Il trequartista infatti ha cominciato la fase riabilitativa sul campo, ricominciando a correre. L’ex Roma è fuori dal derby, quando un intervento ruvido di Biglia l’ha costretto a uscire anticipatamente.

Al momento è difficile pensare di averlo a disposizione per la sfida di sabato contro il Genoa, i suoi progressi andranno valutati giorno per giorno. Lo staff medico nerazzurro però, si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, è al lavoro per metterlo a disposizione di mister Spalletti per la super sfida di martedì contro il Barcellona, gara fondamentale per le sorti nerazzurre in Champions League.

Ieri ad Appiano il belga ha solamente corso, non ha cominciato ancora a lavorare con la palla. Proprio per questo, come detto prima, è difficile, se non impossibile, ipotizzare un suo recupero per la partita contro il Genoa. L’obiettivo del Ninja è tornare a disposizione contro il Barcellona, e tutto lascia pensare che ci sarà.

Falcidiato dagli infortuni

Il percorso di Naiggolan all’Inter è iniziato in maniera più complicata del previsto. Nel precampionato, nel corso della seconda amichevole stagionale contro il Sion, un infortunio muscolare l’ha costretto a saltare gran parte della preparazione e le prime due gare di campionato.

Adesso questo infortunio alla caviglia che gli ha già fatto saltare gran parte del derby, la sfida del Camp Nou contro il Barcellona e la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Fortunatamente, in questo caso, si tratta di un infortunio meno “grave”, la fase di recupero quindi sarà più veloce e meno complicata.