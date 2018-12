(Inter News) Colpire Nainggolan per affondare Spalletti

Inter News: Spalletti mentore del belga ma ora…

(Inter News) Il sito di Repubblica torna sulla sanzione disciplinare a Nainggolan, con una lettura diversa da quelle già lette. Al di là di quanto di nuovo possa aver portato il nuovo Ad Marotta in termini di rispetto delle regole, è interessante l’analisi del rapporto tra l’ex romanista e Spalletti che lo ho voluto in nerazzurro. Una scelta che ora pesa sulle spalle.

La tesi di Repubblica parte dal fatto che Spalletti conosceva bene vizi e virtù del centrocampista belga. Nonostante ciò lo aveva richiesto espressamente pensando di riuscire a farlo cambiare. Cosa che ad oggi non è riuscita e dunque il club nerazzurro si è trovato nella condizione di mettere un freno alle sue intemperanze.

“Il nuovo corso di Marotta, ma anche quello degli Zhang, prevede invece che chi si comporta male, o non rispetta le regole del gruppo, prende la lavata di capo, la multa, le sanzioni, e anche un po’ di gogna pubblica, che come deterrente funziona spesso. È la nuova Inter, Marotta è qui anche per quello.

La vicenda, è ovvio, colpisce anche Spalletti, il mentore di Nainggolan e in qualche modo il responsabile dei suoi comportamenti, in un momento difficilissimo per il tecnico: ora anche lui ha bisogno di aiuto dal club, col Napoli alle porte e un inverno freddo freddo che si annuncia. Salvate il soldato Luciano, a questo punto, sennò si fa durissima”.

Fonte Repubblica.it