Juve News Mourinho, un gesto basta e avanza

(Juve news Mourinho) La Juventus passa a Manchester con un gol nel primo tempo di Dybala e mette un’ipoteca solida sul primo posto nel suo girone di Champions.

Al di là della gara, l’episodio di cui si parlerà arriva a fine gara. Dalla zona occupata dai tifosi bianconeri si sono alzati cori ingiuriosi contro Josè Mourinho.

Lo Special One non si è scomposto più di tanto. Un gesto solo, un braccio alto ed un una mano con le tre dita aperte a ricordare il Triplete, ha tramortito quei cori.

Nel dopo gara l’allenatore dello United ha parlato dell’episodio e dello svolgimento della partita.

Sui cori offensivi Josè ha detto “ovviamente loro non sono innamorati di me, il momento più duro per loro è stato il nostro Triplete. Però con i giocatori, staff e Agnelli super educati e cordiali, rispetto totale“.

Sullo svolgimento della partita il commento del portoghese è stato questo:”penso che questa partita per come abbiamo finito con Fellaini in campo sarebbe stata diversa. Non avevamo Alexis Sanchez, abbiamo fatto una partita difficile due giorni fa. Ha vinto la squadra con più qualità, noi abbiamo fatto il possibile“.