Mourinho: arrivano le smentite, ma l’ex Inter potrebbe essere al capolinea

Mourinho sembra vicino al capolinea nella sua avventura al Manchester United

José Mourinho sembra essere ormai l’ombra di se stesso, la brutta copia del tecnico capace di vincere in qualsiasi campionato europeo ed in grado di conquistare due Champions con Porto ed Inter. Sulla panchina dello United lo Special one non riesce ad imporsi. Attualmente in campionato in 7 partite ha conquistato appena 10 punti.

Già tre le sconfitte rimediate in Premier League. Un bottino sicuramente misero se si considera il valore della rosa messa a disposizione del tecnico portoghese.In Europa apparentemente la situazione sembra essere migliore, ma non più di tanto. Contro Young Boys e Valencia sono arrivati una vittoria ed un pari, e ora è alle porte la doppia sfida contro la Juventus.

Le notizie che arrivano dall’Inghilterra, ed in particolare dal Mirror, parlano di un Mourinho più che in bilico. Stando al quotidiano sportivo indipendentemente dal risultato di oggi nel match contro il Newcastle il portoghese lascerà il Manchester.

Dalla società arrivano smentite, come riportato da Sky Sport 24, ma la sensazione è che il tecnico stia seriamente rischiando di perdere la sua panchina. Allo stato attuale non ci sono conferme circa il fatto che siano arrivati contatti tra le parti, ma l’eventuale sostituto potrebbe essere Antonio Conte. E’ forte però anche la voce che parla di un traghettatore, che guidi la squadra fino a giugno, quando potrebbe essere ingaggiato Zidane.