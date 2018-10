Moratti incorona Steven Zhang: la bellissima lettera dell’ex patron dell’Inter

“Bravo Steven Zhang, la mia Inter è finita in buone mani”, firmato Massimo Moratti. L’ex patron dei nerazzurri ha scritto sul Corriere della Sera, in edicola oggi, una lettera di benvenuto al Presidente più giovane della storia del club.

Questo il messaggio di Moratti:

“Bellissima Inter, ancora una volta sorprende e affascina. La presidenza del giovanissimo Zhang è una ventata di novità e di freschezza nel panorama calcistico italiano come una pennellata di un artista geniale. Bravo Steven a decidersi di guidare direttamente e ufficialmente una delle più grandi e gloriose società, forse la più amata dai propri tifosi. Sono sicuro che farà bene. Grave errore sottovalutarlo per l’età o la poca esperienza, è un ragazzo intelligente, costretto anche a usare la furbizia in un ambiente e un mondo diverso dal suo. La grande educazione lo fa sembrare timido, ma non lo è. Mentre gli parli pare penda dalle tue labbra, ma lo sguardo è di uno che ti sta studiando e ha già capito dove vai a parare. È sveglio e moderno nel modo di concepire il futuro e nel comunicare. Generoso nei sentimenti ma verso chi lo merita, insomma, per me siamo in buone mani. Credo che vorrà bene all’Inter e lotterà per portarla a vincere, senza alzare la voce ma con grande determinazione. Sono fiducioso e curioso nel vederlo crescere in questa meravigliosa avventura. Un presidente, proprietario, porta con sé e rappresenta i sentimenti e la passione di tutti i tifosi e questo non dovrà essere per lui un peso ma un grande privilegio come sempre l’ho considerato anch’io. Forza mia bella Inter”.

Fonte: Corriere della Sera