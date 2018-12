Moratti: ecco il sogno dell’ex Presidente dell’Inter per il 2019

In esclusiva per Sky Sport, anche Massimo Moratti ha voluto parlare della partita con la Juventus in programma il prossimo venerdì. Dopo Steven Zhang, l’ex patron nerazzurro, in occasione della serata di gala organizzata dallo storico partner dell’Inter Pirelli, ha voluto spendere due parole proprio sulla delicata sfida dell’Allianz Stadium.

“La squadra c’è. Certo, la Juventus è molto forte, per cui qualsiasi risultato positivo per l’Inter sarebbe buono. Darebbe morale, sicuramente”. Queste le parole dell’ex n°1 nerazzurro. Vincere con la Juventus è sempre bello, ma l’attuale squadra allenata da Massimiliano Allegri farebbe paura a chiunque. Il gruppo bianconero era tra i migliori del pianeta già da prima, ma con l’approdo a Torino di Cristiano Ronaldo il livello della squadra è aumentato ulteriormente.

Moratti e quel desiderio per il 2019

Oltre a parlare della delicata trasferta torinese, lo storico presidente interista ha confessato uno dei suoi buoni propositi per il nuovo anno. “L’auspicio è che l’Inter faccia il meglio possibile. Essendo realisti, che arrivi almeno seconda. Ma essendo un sogno, si può sperare anche in un primo posto”. Insomma, nonostante non sia più in carica da qualche anno, Moratti per la sua amata Inter non smette di sognare in grande.