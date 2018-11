Moratti: “Ecco chi prenderei sul mercato. Marotta? Ne ho parlato bene col presidente”

Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport

Con Beppe Marotta sempre più vicino all’Inter, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti parla ai microfoni di Sky Sport in primo luogo di questo innesto importante in dirigenza: “Penso sia qualcosa di molto utile per la società, ha un’esperienza di 360 gradi delle cose intorno al calcio quindi sarà utilissimo. Lui un mio consiglio? Ne avevo parlato col presidente e ne avevo parlato bene, poi lui aveva già tutto in mente”.

L’esperienza alla Juve influirà sul rapporto coi tifosi o prevarrà il professionista?

“E’ un professionista, anzi lavorare a Torino è stato utile perché ha ottenuto tante vittorie”.

Col suo innesto l’Inter può pensare di avvicinarsi alla Juve?

“I titoli li portano i giocatori, spero che cambiando la società possano arrivare quei risultati che l’Inter merita”.

C’è un giocatore che accende l’entusiasmo di Moratti?

“Ci sono tanti giovani italiani bravi, mi muoverei in quell’ambito. Andrei sui giovani”.

Come Chiesa?

“Sì, se ce ne fosse bisogno. O magari altri elementi che però abbiano talento”.

Che idea si è fatto della squadra, attesa da un ciclo terribile?

“Pensando alla squadra vista con l’Atalanta credo possa fare bene in questo ciclo di partite e ottenere buoni risultati. Ogni partita è difficile, ma questa squadra l’esperienza la sta facendo pian piano”.