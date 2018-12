Moratti: “Calciopoli, importante fare ulteriore chiarezza. La cordata di tifosi vip…”

Le dichiarazioni di Massimo Moratti ai microfoni di Sport Mediaset

Massimo Moratti è stato intervistato quest’oggi da Sport Mediaset riguardo a diversi temi riguardanti l’attualità nerazzurra. Dall’arrivo di Marotta, alla situazione di Spalletti, fino alla sentenza di ieri della Cassazione su Calciopoli. “E’ stato un bene fare ulteriore chiarezza. Una conseguenza di ciò che era successo. Il fatto che sia arrivata nel giorno dell’ufficialità di Marotta spero gli porti fortuna per fare bene”.

Sulle questioni di campo, Moratti esprime fiducia: “Ora bisogna rimettere insieme i pezzi, soprattutto è una questione psicologica. L’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions è raggiungibile, l’Europa League è molto importante, non dobbiamo sottovalutare la Coppa Italia. Gli obiettivi rimangono”.

In ultimo la questione societaria, con la notizia della nascita di una cordata di tifosi vip in sostegno a Suning. “Mi sembra una bella cosa, una prova di passione. Novità interessante con nomi credibili, credo faccia piacere a Zhang e sarebbe utile per la società. Se mi hanno contattato? Me ne hanno parlato…”.