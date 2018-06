Mondiali, pari tra Francia e Danimarca, Perù avanti sull’Australia

Giornata 13 del Mondiale di Russia

Si gioca nel gruppo C dei Mondiali. Questi i parziali delle due gare al termine del primo tempo: Danimarca-Francia 0-0, Australia-Perù 0-1 (Carrillo).

Curiosa iniziativa da parte di un locale a Rio de Janeiro: ogni volta che Neymar cadrà a terra durante i Mondiali il “Sir Walter Pub” offrirà un drink ai clienti.

Il locale brasiliano offre drink ai clienti

Idea che porterà sicuramente a un aumento della clientela ma non necessariamente del volume d’affari: del resto “O Ney” nelle prime due partite è stato steso per 14 volte. Ed è stato il giocatore maggiormente preso di mira nelle ultime 4 edizioni della Champions League.

Senza dimenticare la fama di simulatore che il giocatore si è costruito negli anni e a rinfrescarci la memoria la ridicola caduta contro il Costarica che in un primo momento aveva indotto l’arbitro a fischiare il calcio di rigore, salvo poi tornare sui suoi passi grazie all’intervento del VAR.

Germania-Svezia: non si placano le polemiche

Non si placa la bufera a seguito di Germania-Svezia. Il ct degli scandinavi, Janne Anderson, non ha perdonato l’atteggiamento dei tedeschi al gol di Kroos al 95′.

Queste le sue parole: “Solo una persona emotivamente morta non avrebbe reagito a quella provocazione da parte della panchina tedesca dopo la rete di Toni Kroos al 95′. Se non avessi risposto sarei stato emotivamente morto. C’è stata una condotta schifosa e antisportiva, non lecita”.