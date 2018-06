Mondiali, il calciatore non recupera: torneo concluso

Brasile che notizia

Douglas Costa ha un infortunio più grave del previsto. Una pessima notizia che giunge direttamente dalla Russia e riguarda la nazionale brasiliana. L’esterno della Juventus aveva rimediato un problema alla coscia dopo la partita contro la Costarica.

Secondo il parere dei medici, le tempistiche di guarigione per l’esterno della Juventus si aggirano tra i quindici e i venti giorni, il che significa Mondiale quasi terminato. Il c.t della squadra verdeoro, Tite ha già annunciato che l’ex Bayern non giocherà l’ultima gara del girone E contro la Serbia. Partita in programma il 27 giugno a Mosca.

Il calciatore non è mai partito titolare nelle due sfide precedenti, rispettivamente contro Svizzera e Costarica perchè gli è stato preferito Willian del Chelsea. La rapidità dell’esterno bianconero si è rivelata fondamentale per rompere il match contro i sudamericani ma quasi sicuramente il Brasile dovrà fare a meno di lui per il resto del torneo.

Fonte tuttosport