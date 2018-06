Mondiali, concluso il gruppo E

Dopo la clamorosa eliminazione della Germania, avvenuta questo pomeriggio, nella serata si sono giocati gli ultimi due incontri del gruppo E. Come da pronostico, il Brasile ha sconfitto 2-0 la Serbia, qualificandosi per gli ottavi di finale, vincendo il girone.

Match deciso con una rete per tempo. Paulinho ha portato in vantaggio i verdeoro al 36°, Thiago Silva ha raddoppiato al 68°. Il Brasile ha chiuso al primo posto con 7 punti in tre partite.

Nell’altro match, la Svizzera viene sorpresa dalla Costa Rica, che impone il pareggio alla squadra di Petkovic. Una partita ricca di reti, un 2-2 finale firmato da Dzemaili al 31° e Drmic all’88° per gli elvetici, Waston al 56° e Ruiz al 93° su calcio di rigore per il pareggio della Costa Rica.

Svizzera che si è assicurata il secondo posto con 5 punti in tre partite: la vittoria fondamentale contro la Serbia e i pareggi contro Brasile e Costa Rica.

Negli ottavi di finale, il Brasile affronterà il Messico, mentre la Svizzera giocherà contro la Svezia.