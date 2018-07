Mondiali, è accaduto questa sera: eguagliato il record storico di un ex Inter

Mondiali, una rete per la storia, il giocatore eguaglia il record di un ex nerazzurro

Mondiali, una rete che non ha evitato l’eliminazione della Colombia, uscita sconfitta contro l’Inghilterra dopo la lotteria dei calci di rigore. I tempi regolamentari e supplementari si sono conclusi 1-1. Vantaggio inglese con Harry Kane su calcio di rigore al 57°, pareggio al 93° di Yerry Mina con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra.

Per Mina si è trattato del terzo gol in questa edizione. Il difensore colombiano è entrato nella storia dei mondiali, eguagliando il record detenuto da due giocatori tedeschi: l’ex Inter Andreas Brehme e Paul Breitner.

Mina è il terzo difensore nella storia dei mondiali a segnare tre reti in un’edizione. Per il difensore del Barcellona sono arrivate ben tre reti di testa: record assoluto. Sono passati 28 anni, l’ultimo difensore a segnare tre reti in un mondiale è stato l’ex nerazzurro Andreas Brehme.

Nell’edizione giocata in Italia nel 1990, con la Germania Ovest campione del mondo, il terzino sinistro ha realizzato tre reti. Non solo ha eguagliato il primato detenuto da un altro giocatore tedesco, quello di Paul Breitner, ma ha realizzato la rete decisiva nella finale giocata a Roma contro l’Argentina.

Un perfetto calcio di rigore, calciato di destro, che ha regalato alla Germania Ovest il titolo mondiale. Mina non potrà provare a coronare il sogno colombiano, ma è entrato nella storia dei mondiali.