Mondiali 2018, una rete di Forsberg manda gli svedesi ai quarti. Svizzera fuori

Mondiali: la Svezia ai quarti

Finisce con 1 rete a 0 la sfida delle 16.00 tra Svezia e Svizzera. Una gara molto equilibrata che si sblocca soltanto nel secondo tempo al minuto 67′ grazie ad un tiro di Folsberg che però viene deviato dal difensore Akanji.

Raggiunto il vantaggio, gli uomini in casacca gialla si chiudono in difesa senza concedere particolari occasioni agli avversari. Anzi in pieno recupero un ripartenza di Olsson costringe Lang al fallo con successivo cartellino rosso. Inizialmente l’arbitro fischia il rigore, successivamente corretto in punizione dal limite dal Var.

Sul calcio piazzato arriva il triplice fischio che regala a Berg e compagni la storica qualificazione ai quarti di Finale.La Svezia affronterà la vincente di Colombia ed Inghilterra. Gara in programma questa sera alle ore 20.00.

Fonte Premium