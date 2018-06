(Mondiali 2018) Raccolti con il crowdfunding i soldi della multa per Shaqiri, Xhaka e Lichtsteiner

Multa agli svizzeri, niente paura ci pensa il crowdfunding

La controversa esultanza di Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, che hanno i festeggiato i rispettivi goal contro la Serbia mimando l’aquila bicipite, simbolo dell’Albania, Paese d’origine delle loro famiglie, non è evidentemente passata inosservata.

La Multa

La FIFA ha multato per complessivi 25.000 franchi svizzeri (poco meno di 22.000 €) i due giocatori insieme al capitano Stephan Lichtsteiner, che a fine partita aveva compiuto lo stesso gesto in solidarietà coi compagni.

Un gesto dal notevole peso politico, che ha creato molte polemiche anche in Svizzera.

Crowdfunding per pagare la multa

Dall’altra parte dell’oceano, a New York, si è invece mobilitata la comunità della diaspora kosovara, guidata da un analista della banca d’affari Morgan Stanley:

secondo quanto riportato da Tio.ch, Rilind Reka, originario di Pristina, ha infatti ideato un crowdfunding, raccogliendo in poche ore oltre 25.000 $, una cifra ben superiore alla multa comminata dalla FIFA.

La Federcalcio Svizzera e la decisione

Ora però si pone il problema per la Federcalcio svizzera: accettare o no la donazione? Al momento non trapelano commenti,

ma Reka ha già confermato che in caso di rifiuto da parte della Federazione,

la somma verrà immediatamente utilizzata per il finanziamento di attrezzature sportive per le scuole del Kosovo:

“Sappiamo che i giocatori possono permettersi di pagare la multa – ha dichiarato Reka – Il nostro era un gesto di sensibilizzazione e vicinanza.

Il simbolo dell’aquila non incita all’odio e non esprime alcun pregiudizio razziale. Con il crowdfunding abbiamo fatto sentire il nostro sostegno e raggiunto l’obiettivo”