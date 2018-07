Mondiale, il Brasile non delude e passa ai quarti di finale. Messico battuto 2-0

Neymar e Firmino decidono il match

Il Brasile sconfitte il Messico e passa ai quarti di finale del Mondiale. Decisivi, in questo senso, i gol di Neymar e Firmino nella seconda frazione di gioco. I ragazzi di Tite, sin dalle prime battute, dominano e dettano i ritmi della gara.

Il Messico fatica a ingranare la marcia giusta e soffre praticamente per tutti i 90′ minuti regolamentari. Dopo una serie di tentativi, nel corso del primo tempo, Naymar riesce a concretizzare, affidandosi anche ad un cross preciso da parte di Willian (altro giocatore di sicuro affidamento).

Da segnalare anche la prova di Coutinho, sempre pericoloso. Il giocatore dle Barcellona mette in difficoltà Ochoa in più di un’occasione, ma non riesce a trovare la via della rete. Il Brasile chiude poi la gara negli ultimi minuti di gara grazie, ancora una volta, a Neymar. L’asso del PSG serve in mezzo all’area di rigore Firmino che deve solo spingere il pallone in fondo alla rete.

Tite può essere soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, anche di quelli che hanno composto la retroguardia della Nazionale verdeoro. Miranda e Thiago Silva si dimostrano centrali di sicuro affidamento. Alisson non rischia, non compie interventi miracolosi come nelle precedenti gare. Ora i brasiliani attendono una tra Belgio e Giappone ai quarti.