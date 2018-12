Modric spegne i sogni dell’Inter: le parole del neo-Pallone d’Oro

Fresco di premiazione a Parigi come miglior giocatore dell’anno, Luka Modric ha parlato anche del suo futuro prossimo. Fino all’estate scorsa, sembrava intenzionato al 100% a lasciare la squadra che lo ha reso ciò che oggi. Adesso però, il Diez del Real Madrid sulla voglia di abbandonare la capitale spagnola sembra aver fatto un passo indietro.

“Ho ancora due anni di contratto con il Real Madrid e spero di terminare la mia carriera in questo club. La società continua a dimostrarmi tutto il suo affetto, la mia famiglia è felice a Madrid e io voglio continuare a divertirmi in questo grandissimo club”. Queste le parole del forte centrocampista quasi in contrapposizione alla voglia mostrata nei mesi scorsi.

Modric, e ora che succede?

Pur di convincerlo a non accettare il trasferimento in nerazzurro, Florentino Perez propose all’ex Tottenham un rinnovo faraonico. Rinnovo che, ancora oggi, non è arrivato. Dunque, cosa può aver convinto il croato a rinunciare al club tanto desiderato la scorsa sessione di mercato estiva? Beh, dirlo con esattezza è quasi impossibile. Quel che conta davvero, è che Piero Ausilio farà sicuramente altri tentativi per cercare di regalare ai tifosi nerazzurri il centrocampista più forte del pianeta. E chissà se l’insediamento di Beppe Marotta in dirigenza darà il suo contributo…