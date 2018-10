Modric preoccupato per il gruppo: “L’atmosfera nello spogliatoio…”

Modric infastidito dalla sconfitta

Modric – Un’altra spedizione russa fallimentare, dopo Napoleone, anche la corazzata Real Madrid, cade sotto colpi del CSKA guidato da Viktar Hančarėnka.

Dopo soli due minuti le merengues si sono trovate in svantaggio contro il CSKA, a siglare la rete è stato Vlasic. Il Real non è riuscito a ribaltare il risultato, uscendo così sconfitto dalla spedizione in Russia. Il numero 10 del Madrid, Luka Modric, non è stato certo morbido nell’analisi del match.

“Siamo infastiditi. Non ci aspettavamo di perdere punti qui e l’atmosfera negli spogliatoi non è la migliore in questo momento. Dobbiamo alzare la testa. Nelle ultime tre gare, in particolare a Siviglia e in Russia, non siamo stati al nostro livello. Contro l’Atlético nel secondo tempo abbiamo giocato meglio.Quando non si segna, è preoccupante, ma troveremo soluzioni per uscire da questa situazione”.

