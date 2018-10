Modric-Inter, non è finita. Ma Florentino Perez prepara lo sgarbo

Nonostante le smentite di Ausilio, l’Inter ci riproverà

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nell’edizione di stamane, Luka Modric è sempre nei pensieri dell’Inter. Dopo il tentativo di questa estate, finito con il no secco di Florentino Perez, che ha addirittura denunciato i nerazzurri, la porta al croato rimane aperta.

Già, perché se a livello individuale, in termini di premi, il centrocampista vicecampione del mondo è sempre davanti a tutti, così non è con la maglia del Real Madrid.

A Gennaio nuova puntata della telenovela estiva? Gli spiragli ci sono

“Il feeling con Lopetegui non è ancora sbocciato, con Zidane, invece, era un’altra cosa; inoltre, i risultati non aiutano. Così, come scrive il Corriere dello Sport, un rinnovo che le Merengues davano per scontato non lo è più: Florentino vuole rinnovare di un’ulteriore stagione il contratto dell’ex Tottenham, che però riflette.

Ed è qui che vuole lavorare l’Inter. Per gennaio o per la prossima estate, i nerazzurri continuano a pensarci e sono alla finestra. Tutto passa, ovviamente, dal rinnovo: se si legherà per un’ulteriore stagione alla Casa Blanca, non ci sarà niente da fare; se, invece, non si arriverà a un accordo, la telenovela si arricchirà di una nuova puntata”.

Perez però prepara lo sgarbo

Sempre secondo il Corriere dello Sport, infatti, Florentino Perez si è legato al dito quello che considera uno vero e proprio sgarbo da parte dell’Inter e, bisognoso di gol, ha messo nel mirino Mauro Icardi, rilanciato come obiettivo dai media a lui vicini.

Una pista comunque assai complicata per il Real Madrid, considerando che al momento il capitano nerazzurro non ha alcuna clausola e l’Inter difficilmente lo cederà. Fonte vicine a Perez però, hanno mostrato al numero uno dei blancos i video dei gol di Lautaro Martinez e anche questo fronte sembra sia da tenersi d’occhio in chiave futura.

