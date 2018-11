Modric, Tonali e non solo. Nasce l’Inter di Marotta (TS)

Tuttosport in edicola stamani apre con un titolo che non lascia spazio all’interpretazione. Nasce l’Inter di Marotta, con due rinforzi a centrocampo. I nomi sono quelli di Modric e Tonali.

Il croato è in uscita da Madrid, e rappresenta un colpo alla CR7 ovvero quel top player in grado di alzare sin da subito il livello qualitativo della mediana nerazzurra.

Marotta su Modric, Tonali e non solo…

Non solo Modric, l’Inter ha messo nel mirino anche il talento azzurro del Brescia Tonali. Per lui Marotta è disposto a fare all-in subito, andando allo scontro frontale con la Juve di Paratici.

Dopo di che un colpo per reparto, in modo da puntellare una rosa che necessita ancora di interventi per raggiungere il livello delle rivali.