(Inter News) Flash: Miranda detta la parola d’ordine

Inter News: Miranda pronto e deciso

(Inter News) Nel pre gara di Inter Frosinone Joao Miranda ha parlato ai microfoni di Inter TV. Il difensore centrale brasiliano, secondo le ultime notizie dovrebbe iniziare dalla panchina. Spalletti sarebbe intenzionato infatti a ricostruire la coppia difensiva Skriniar De Vrij che si era imposta come une delle più forti in Italia ed in Europa.

Queste le parole di Miranda:

“Si riparte in una partita importante, dobbiamo vincere e fare bene. Fare dei punti che per noi è estremamente importante. Tutti sono carichi e nella miglior forma possibile.

Chi è rimasto qui ha lavorato tantissimo, oggi abbiamo la grinta per fare bene. Questi tre punti valgono quanto quelli di Roma e Londra: dobbiamo fare bene perché il Frosinone non ci regalerà nulla. Fare bene e fare i tre punti”.

Fonte Inter TV