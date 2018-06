Miranda applaude l’Inter: “Grande lavoro sul mercato. Credo che…”

Joao Miranda è soddisfatto delle manovre di mercato dei nerazzurri

Direttamente dalla Russia, dove si trova per preparare la fase a eliminazione diretta dei Mondiali con il suo Brasile, Joao Miranda si è complimentato con l’Inter per le operazioni di mercato fin qui portate a termine.

Queste le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport: “Il Brasile sta crescendo in questo Mondiale. La stessa cosa sta facendo l’Inter”.

“Sono arrivati giocatori di qualità, come Nainggolan, Asamoah, De Vrij. Sono contento per Radja. Di sicuro farà bene. Spalletti? No, non l’ho sentito”.

“Ma lui sta lavorando per fare grande l’Inter come io sto cercando di fare un grande Mondiale. Credo che la prossima possa essere un’Inter da scudetto“

.