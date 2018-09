Inter, miracolo a Milano? No, è bastato un cuore nerazzurro

Serata da pazza Inter, una vittoria d’altri tempi, la lettera aperta di una persona che segue i nerazzurri

Inter, dall’inferno al paradiso, o meglio, a riveder le stelle. Il ritorno in Champions League dei nerazzurri non poteva essere dei migliori. Una vittoria sofferta, una rimonta incredibile, un finale da pazza Inter. Emozioni uniche per tutta la tifoseria nerazzurra, una vittoria d’altri tempi, che ci riporta indietro negli anni.

Un capovolavoro balistico di Mauro Icardi all’86° e un colpo di testa di Matias Vecino, l’uomo dai gol pesanti, ha fatto impazzire di gioia il ‘Giuseppe Meazza’. Come detto, una vittoria d’altri tempi, un successo che riporta alla mente l’Inter vincente di Josè Mourinho. E’ stato il pensiero di molti tifosi nerazzurri e di molti addetti ai lavori, con una lettera che è arrivata alla nostra redazione e che riportiamo di seguito.

La forza del gruppo

“Seguo l’Inter da molti anni pur non essendo interista. Diciamo che simpatizzo per una squadra complicata, controversa a volte autolesionista. Ho seguito il triplete vivendolo anche dal campo e stasera ho avuto la stessa sensazione: gruppo e cuore. Milito, Mourinho & Compagnia usavano compattarsi attraverso cene di gruppo in ristoranti oppure a casa di qualche compagno con Materazzi sempre organizzatore e guai a chi diceva “stasera non posso”…. rischiava qualche schiaffone. Ne sa qualcosa Pandev”.

“Stasera ho visto gli stessi occhi, lo stesso cuore e poco importa il gioco espresso. Vincere è molto meglio di giocare bene, poi vincere così ha il sapore dell’impresa, della storia. Spalletti in questi giorni ha lavorato molto sul gruppo cercando di motivarlo e di estirpare quel vitello che ti prende la pancia. Con Zanetti protagonista i ragazzi hanno lasciato da parte tutto e tutti si sono uniti e riuniti per guardarsi negli occhi. Risultato: un finale di partita da Inter la vera Inter. Perché nessuno si ricorda dei pali o delle traverse che prendi ma solo delle vittorie e questa vale doppio. Vale il cambio di passo, di umore, di gruppo. Pazza Inter amala, tutto giusto mai come stasera. Bene così adesso sotto con il campionato”. E’ la forza del gruppo che va oltre a tutto, soprattutto nei momenti di difficoltà. Un inizio non brillante di stagione, ma la vittoria di ieri sera, per il modo in cui è arrivata, potrebbe essere la svolta per l’Inter.