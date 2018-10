Milito carica l’Inter: “Il derby si deve vincere, sempre! E sul campionato…”

Ieri tripudio nerazzurro a Trento

Fra i grandi protagonisti della serata del Festival dello Sport di Trento, organizzato da la Gazzetta dello Sport, sicuramente Diego Milito ha occupato un posto d’onore.

Il giornale racconta così la giornata: “E, di certo, non poteva essere altrimenti, dato che ieri durante l’evento è stata celebrata quell’impresa leggendaria dell‘Inter datata 2010 e targata Triplete. Lui, che ha segnato tutti i gol decisivi di una stagione indimenticabile. Lui, che occupa e che occuperà per sempre un poto speciale nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri. A margine dell’evento, Milito è stato intervista da la Gazzetta, parlando in maniera approfondita anche dell’Inter di Luciano Spalletti, che lavora duramente per tornare a quei livelli di gloria”.

Queste le parole del Principe: “L’Inter di oggi è sulla buona strada per tornare in alto. Ha degli ottimi giocatori e un grande allenatore. Deve cercare di ridurre in fretta il gap e quello è possibile soltanto continuando a fare prestazioni importanti come nell’ultimo mese. La Juventus resta sempre tra le migliori, però l’Inter ha la possibilità di lottare fino in fondo“.

“L’inizio del girone è stato ottimo e in più ci sono tanti margini di miglioramento. Spalletti parte da una buona base, adesso deve fare un percorso importante perché poi giocare la Champions è diverso da ogni altra competizione. Ma l’Inter ha la qualità e le carte in regola per poterla giocare da protagonista“.

Milan? “Il derby è il derby, una partita speciale, molto sentita. E quando la giochi sai che avrai addosso gli occhi di tutto il mondo, perché è un vero evento. Bisogna mettere tutto quello che si ha in campo: grinta, determinazione e voglia di vincere. Perché il derby non è una partita che puoi solamente giocare: il derby si deve vincere. Sempre“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport