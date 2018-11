(Mercato Inter) Primi botti di Marotta? Se Lotito parla così c’è da sperare

Mercato Inter: Lotito possibilista

(Mercato Inter) Diverse testate si sono già addentrate in quelli che potrebbero essere i primi movimento di mercato di Beppe Marotta in veste di dirigente nerazzurro. Circolano da giorni liste di epurandi e nomi su cui l’ex Ad bianconero avrebbe già iniziato a lavorare per rinforzare la squadra.

Al di là del fatto che queste indiscrezioni cozzano contro il Settlement agreement che dovrebbe esaurire i propri effetti nei prossimi mesi, qualche voce voce inizia a trovare flebili conferme. Una delle più appetitose riguarda Milinkovc Savic. Il centrocampista laziale era stato nel mirino di Marotta “bianconero” nell’ultima sessione di mercato. Con il cambio di casacca dirigenziale il giocatore potrebbe adesso rientrare tra gli obbiettivi di mercato di assoluto prestigio dell’Inter. E che qualcosa si stia muovendo lo conferma una dichiarazione del presidente laziale Lotito.

Le parole del Presidente

“Futuro di Milinkovic-Savic? Ha un contratto per cinque anni, a parte tutto a me interessa che la squadra non abbia condizionamenti, che i giocatori siano contenti di stare nel proprio club. Poi il calcio è fatto anche si situazioni contingenti, legate ai momenti. Non tutti possono sposare a vita un club. A oggi, chi è alla Lazio ha un grande attaccamento ai colori biancocelesti, abbiamo anche dimostrato che ci teniamo. Poi capisco pure che la Lazio non possa essere il Real Madrid o il Barcellona, se si dovessero verificare condizioni che consentano ai calciatori delle opportunità che sono opportunità della vita”.

(Fonte TMW)