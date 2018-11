Extra Inter | Milan alle prese con una grana: lungo stop per un titolarissimo

Il Milan alle prese con una tegola: un giocatore fondamentale per Gattuso si ferma. Tornerà nel 2019

Nel momento in cui il Milan sembrava dare segnali di ripresa grazie alla doppia vittoria contro le due squadre di Genova, una nuova tegola si è abbattuta sulla squadra di Gattuso. Nel match di mercoledì infatti, nel corso della rifinitura, si era fermato Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, spesso alle prese con problemi fisici, ha dovuto saltare la gara poi vinta dal Milan per 2 a 1 nei minuti di recupero.

Dall’inizio si era capito che l’infortunio potesse essere grave, ma per comprenderne la reale entità si sono dovuti attendere gli esami strumentali di ieri. Ebbene l’esito ha evidenziato una lesione muscolare, che costringerà il centrocampista a stare fuori dal campo per almeno due mesi. Il rientro è previsto dunque per gli inizi del 2019.

Biglia aveva assunto il ruolo di vero cervello del centrocampo del Milan, diventando così un tassello fondamentale nelle strategie di Gattuso. A complicare ulteriormente la situazione è l’assenza di un’alternativa all’ex Lazio. Molto probabile che il tecnico rossonero concederà maggiore spazio a Bakayoko, che fino a questo momento però non ha convinto.

Sembra dunque complicarsi la corsa Champions per il Milan, che in una fase calda del campionato perde uno dei suoi giocatori fondamentali.