Milan News, tegola per Gattuso: out un titolarissimo!

Milan News, grossi problemi di formazione per Gattuso, un punto fermo della squadra non convocato per la trasferta di Empoli

Milan News, dopo i pareggi contro Cagliari e Atalanta, i rossoneri vanno ad Empoli alla ricerca di una vittoria che manca dal 31 agosto. Una trasferta delicata, con il Milan che dovrà fare a meno di Gonzalo Higuain.

L’attaccante argentino non è stato convocato a causa di un problema muscolare ai flessori. Una tegola non da poco per Gennaro Gattuso, che non avrà a disposizione l’ex Juventus. Chi sostituirà Higuain? Cutrone e Borini si giocano una maglia da titolare, con il secondo favorito. Cutrone è rientrato da poco da un infortunio alla caviglia subito con la nazionale Under 21 e non è al massimo della condizione. Borini potrebbe partire titolare, con l’ingresso a partita in corso di Cutrone.

Stop nel momento migliore

Gonzalo Higuain è costretto a fermarsi nel momento migliore da quando è arrivato al Milan. Dopo le prime partite in cui è rimasto all’asciutto, l’attaccante argentino ha trovato la via della rete. Higuain è andato a segno negli ultimi tre match ufficiali giocati dal Milan. Cagliari, Dudelange e Atalanta, queste le squadre a cui il centravanti rossonero ha segnato.

Domani sera non sarà della partita, a Cutrone o Borini l’arduo compito di sostituire l’ex bianconero, con il Milan che non può fare un altro passo falso, dopo gli ultimi due pareggi contro Cagliari e Atalanta.