(Milan News) Raiola a Milano, novità clamorosa in arrivo (TS)

Milan News: Raiola tratta per Ibra?

(Milan News) Tuttosport parla chiaro. Il fatto che Raiola sia in questi giorni a Milano non è da riferire solo all’intervento chirurgico cui si dovrà sottoporre il suo assistito Jack Bonaventura. Bolle altro in pentola, si sta apparecchiando la tavola per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero.

La presenza del manager dello svedese a Milano potrebbe dare l’accelerata decisiva ai rapporti già avviati da tempo. Le parti stanno trattando su un contratto di sei mesi più un altro anno in caso di raggiungimento di alcuni obbiettivi. “Soluzione che sta bene a Raiola, il quale, però, vorrebbe abbassare il numero di presenze e reti per far scattare in maniera più agevole il prolungamento del contratto”

Secondo il quotidiano torinese non ci sono ostacoli enormi per il ritorno di Zlatan. “Lo stipendio, ad esempio, non rappresenta un problema: un ingaggio da 3 milioni, infatti (cifra ampiamente alla portata del club rossonero) andrebbe più che bene a tutti. Il fatto, poi, che il Milan non debba sborsare un euro per il cartellino è un’altra condizione non da poco. Insomma, tutte le strade portano a Ibrahimovic: Leonardo e Raiola cercano l’accordo.”

Ibra: tradito da Galliani

Proprio oggi tra l’altro il sito a Gazzetta dello Sport pubblica un’ anticipazione della nuova autobiografa dell’ex nerazzurro, con un gustoso retroscena sul primo periodo milanista di Ibra che non ha digerito il modo in cui Galliani lo vendette al PSG.

“Galliani mi disse ‘Non hai niente di cui preoccuparti Ibra, non ti cederemo’. Alcune settimane dopo mi trovavo a Vaxholm, dove avevamo una casa vacanze. Ero appena tornato da un’uscita sulla moto d’acqua e cosa vedo sul display del telefonino? Cinque chiamate senza risposta di Mino…Gli avevo fatto giurare di non chiamarmi durante le ferie, quindi capii che qualcosa bolliva in pentola.

‘Dobbiamo parlare’, mi disse. […] ‘Ti chiamerà Leonardo’. ‘E chi sarebbe Leonardo?’, pensai. Poi collegai. Leonardo… il direttore sportivo del Psg. ‘Ascolta, non voglio parlarci. Tanto non vado da nessuna parte, me l’ha confermato Galliani, non vogliono vendermi’. Allora Mino aggiunse in tono secco: ‘Già, vedi, in realtà ti hanno già venduto…”

Fonti Tuttosport, Gazzetta.it