Milan news, non si esclude il doppio ritorno: il regalo per i tifosi

Il Milan cerca il doppio colpo

Il Milan, in attesa di riunire l’intero gruppo, si allena in vista del derby in programma domenica sera alle 20.30. Sarà una sfida intensa e sentita ma soprattutto un confronto tra colossi societari ( Elliott e Suning). Proprietà di questo calibro hanno soltanto progetti ambiziosi e pensieri suggestivi e, l’ultima idea di Leonardo è quella di regalare ai tifosi rossoneri un doppio ritorno.

Re Ibra

La voce circola da qualche settimana ma Zlatan Ibrahimovic potrebbe davvero ritornare al Milan. Il problema non è di certo economico, i soldi ci sono ed il contratto oneroso si può sostenere. Lo svedese è stato già informato che, in caso di arrivo, non sarà al centro del progetto perché si vuol puntare su Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone. La scelta spetta, come sempre, all’ex Manchester che in MLS ha perso gli stimoli. I rapporto tra Mino Raiola e il d.s del Milan sono ottimi.

Alexandre Pato

Leonardo è in continuo contatto con l’attaccante brasiliano, attualmente in Cina al Tianjin Quanjian, e come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore avrebbe confermato:

“Ho ricevuto delle offerte da alcune squadre di Serie A e altre in Europa, vedremo cosa accadrà a fine anno. Tornare al Milan? Con Leonardo qualche battuta c’è stata, ha sempre manifestato la sua stima nei miei confronti. Io ho ancora un anno di contratto in Cina, vedremo. “

Poi su un clamoroso ritorno di Ibrahimovic dichiara:

“Sarebbe bello se tornasse in rossonero.”