Milan news, non c’è pace per Gattuso: ennesimo infortunio tra i rossoneri

Milan news, piove sul bagnato in casa rossonera, altro infortunio, il giocatore a rischio per il prossimo match di campionato

Milan news, Hakan Calhanoglu ha lasciato il ritiro della nazionale turca. Il centrocampista rossonero è alle prese con il riacutizzarsi di un dolore al piede. Un problema che il giocatore turco si porta avanti dal derby giocato contro l’Inter.

Calhanoglu è l’ennesimo infortunio in casa rossonera. Gattuso è alle prese con gli infortuni di Romagnoli, l’ultimo in ordine di tempo, Caldara, Bonaventura e Musacchio. Per il prossimo turno di campionato, che vedrà il Milan impegnato in trasferta contro la Lazio, anche Calhanoglu potrebbe essere indisponibile. Da valutare l’entità dell’infortunio.