Milan news, Matteo Salvini è una furia: parole infuocate per Gattuso

Milan: Matteo Salvini non accetta la sconfitta

Il Milan perde il derby al 92′ ed un tifoso d’eccezione va su tutte le furie. Si tratta di Matteo Salvini, accesissimo tifoso rossonero, che non ha accettato affatto il risultato e l’atteggiamento della squadra. Il vicepresidente del consiglio è intervenuto ai microfoni di “Telelombardia”, dichiarando frasi molto forti alla sua squadra ma, in particolar modo, a chi ha compromesso il risultato.

Bordata a Gattuso

“Quando giochi pensando a non perdere senza provare a vincere hai già perso. Poi quando fai questi cambi… Abate, Bakayoko… Cosa ha fatto, ha estratto al Lotto? Ma che cambi erano?”.

Su Donnarumma

“ Donnarumma lo vedrei nella panchina della Primavera. ”

Abate

“Quando Abate gioca il derby è matematico che perdi”. Salvini avrebbe voluto un ingresso di Diego Laxalt.

Ancora su Gattuso

E’ chiaro, il leghista è adirato soprattutto con Gattuso al quale non ha risparmiato davvero nulla.

“Se nel post partita fa quelle dichiarazioni mi viene il ‘vaffanculo’ facile.”

Non il miglior inizio settimana per il vicepresidente che, probabilmente, non sperava di perdere il grande match, o forse in quel modo.