Milan news, Leonardo affonda il colpo: 35 milioni e Psg bruciato

Milan: il colpo dal Brasile

Il Milan affonda il colpo e sarebbe in fase di chiusura la trattativa con il Flamengo per Paquetà. Decisiva, come riporta Globoesporte, la mediazione di Leonardo che avrebbe anticipato Barcellona e Psg con un’offerta da 35 milioni di Euro. Il giovane trequartista, da poco entrato nel giro della nazionale, dovrebbe svolgere le visite mediche nella prossima settimana e aggregarsi alla squadra nel mese di gennaio.

L’offerta del Psg era identica a quella dei rossoneri ma il calciatore ha deciso di accettare Milano per le garanzie avute dal tecnico Gennaro Gattuso. Il giovane brasiliano dovrebbe essere il nuovo Kakà. Ben 9 centri nelle 24 partite di campionato disputate in stagione, 17 le reti totali messe a segno in 88 partite con il club carioca. Numeri che hanno convinto anche il c.t Tite ad inserirlo nel gruppo della nazionale dopo il mondiale in Russia.

