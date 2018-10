Milan news, in arrivo una sanzione irreparabile: la società trema

Milan la Uefa non fa sconti

Il Milan non sta attraversando di certo un bel periodo e, dopo la sconfitta all’ultimo minuto nel derby, arriva una notizia agghiacciante dalla Uefa. Secondo La Repubblica, l’organo europeo potrebbe confiscare i premi maturati in Europa League, oltre ad infliggere una sanzione salata, per non aver rispettati i vincoli imposti dal FFP.

La società rossonera ha fatto intendere che, al momento, non penserà alla questione perchè concentrata sulle problematiche tecniche. Tiene banco, infatti, il caso allenatore. Gennaro Gattuso è vicinissimo all’esonero e, la coppia Maldini-Leonardo vorrebbe portare di nuovo a casa Roberto Donadoni. Il “Diavolo” stasera affronterà il Betis in Europa League con un peso maggiore sulle spalle.