Stupro Ronaldo, la prova schiacciante che incastra lo juventino

Il caso non è affatto chiuso

Cristiano Ronaldo potrebbe davvero finire nei guai dopo il presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga. E’ spuntato, infatti, il documento che incastra il calciatore della Juventus. La rivista tedesca “Der Spiegel “ ha pubblicato l’accordo segreto firmato dalle due parti, secondo il quale la donna americana si sarebbe impegnata a tacere su quanto successo in quella notte di giugno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il calciatore avrebbe pagato il silenzio di Kathryn Mayorga 375mila dollari.

L’obbligo di Ronaldo, invece, era quello di consegnare il test Hiv per tranquillizzarla, certificando dunque un rapporto non protetto. Il documento extragiudiziale, chiamato Tophers, è stato firmato dall’attaccante stesso.

Il documento

La rivista tedesca avrebbe ottenuto la prova schiacciante nell’ambito dei file resi noti nello scandalo Football Leaks.

Der Spiegel avrebbe pubblicato anche i particolari di quella notte che la stella della Juventus avrebbe riportato ai suoi avvocati:

” un rapporto sessuale descritto come “brusco, frettoloso e sbrigativo” in cui la donna ripeteva “no, non farlo, io non sono come tutte le altre”

Ronaldo avrebbe inoltre cercato di gestire questa accusa, cercando di limitare il raggio di azione della donna, coinvolgendo una squadra di investigatori che avrebbero dovuto proteggere la sua reputazione.