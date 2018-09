Milan News. Gattuso e il grande equivoco: caro Ringhio, il Milan non è il Barcellona

Milan News. Milan e risultati ultimamente non vanno d’accordo. Bocche cucite e musi lunghi a Milanello, con la consapevolezza che questa squadra, se continua così, difficilmente arriverà al quarto posto. Ieri contro l’Atalanta l’11 rossonero si è fatto rimontare due volte, portando a casa solo un punto sui tre accarezzati per quasi tutta la partita.

Il primo tempo ha messo in luce buone trame di gioco. Ma nel secondo tempo il Diavolo si è sciolto come neve al sole. Il fatto è che questo Milan, pur giocando bene a tratti, non è il Barcellona. I catalani, modello non nascosto, ammazzano le partite. Questo Milan manca nel momento decisivo, quello del ko. E se manchi in un momento così cruciale difficilmente ottieni grossi risultati.

Milan News. Gattuso, uomo intelligente, questo lo sa: “Lasciamo per strada 30/40 minuti. Sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. So che giochiamo bene ma non basta. Preferisco giocare meno bene ma fare punti in classifica”. Ecco, partire dalle cose alla portata. Per il calcio champagne c’è tempo. Il Milan devo tornare a fare punti, se aspira a una collocazione tranquilla in zona Champions. Altrimenti sarà dura.

La continuità di gioco e di prestazioni è l’obiettivo della truppa rossonera. Perché a un certo punto della partita è come se la luce si spegnesse e quanto di buono fatto viene dilapidato in un nonnulla. Bisogna lavorare in questa direzione e cercare di limitare al minimo gli errori. Di squadra e allenatore. Le colpe non sono mai di uno solo. Da qui può e deve partire il “nuovo” Milan.