Milan news, Gattuso finisce i bonus: due nomi per la panchina

Milan: Gattuso non ha convito

La sconfitta del Milan al 92′ contro l’Inter ha davvero messo nei guai Gennaro Gattuso. Ormai il rapporto con i tifosi si è letteralmente frantumato e, anche la società, chiede risposte all’ex centrocampista. In particolar modo è la mentalità con la quale la squadra affronta le partite a non convincere. Tanti punti persi e poco carattere nei confronti diretti.

Le prossime sfide del Milan saranno decisive per Gattuso che dovrà battere il Betis in Europa League e la Sampdoria in campionato. Se così non dovesse accadere, sono già pronti i nomi dei successori.

Leonardo e Paolo Maldini vorrebbero riportare in rossonero Roberto Donadoni, ritenuto adatto perché conosce molto bene il campionato italiano. L’idea dell’amministratore delegato Gazidis è più suggestiva e porta al nome di Arsene Wenger. L’ex tecnico dell’Arsenal è ancora senza panchina ma vorrebbe delle garanzie soprattutto tecniche. L’ex dirigente dei Gunners potrebbe fare da garante, ma la soluzione più saggia sarebbe quella di ingaggiare un traghettatore, che sappia subito essere incisivo. Per questo motivo il nome dell’ex Bologna rimane quello più quotato casomai dovesse avvenire l’esonero di Gattuso.

Fone calciomercato.com