Milan News, Donnarumma è in svendita. Il Milan si mangia le mani

Milan News, Donnarumma: da fenomeno a incompiuto

Milan News. Da Sky Sport 24, Gianluca di Marzio fa il punto della situazione su Donnarumma, che dall’anno scorso non sta fornendo le prestazioni che lo avevano caratterizzato al suo esordio in serie A. Donnarumma sembra non aver fatto progressi evidenti e ciò che aveva lasciato immaginare non si è ancora realizzato, per ora.

Ecco le parole del noto giornalista: “L’anno scorso è stato difficile per lui, sia a livello di prestazioni in campo sia per quello che è successo attorno con le contestazioni. Le prestazioni non sono state all’altezza. Finita la telenovela è tornata la serenità.”

Sulla possibilità che il portiere rossonera sia sul taccuino delle società più prestigiose, Di Marzio non ha però dubbi: “Come fai a non seguire un giocatore del genere? Anche se lui ha dichiarato di non voler lasciare il Milan. Oltretutto venderlo adesso significherebbe svenderlo”.

Sia chiaro, un problema Donnarumma non esiste, perché considerata la sua giovane età il ragazzo ha il tempo per diventare un top. Ma la verità è che all’esplosione iniziale non è seguita la consacrazione nell’Olimpo dei grandi. Adesso il Milan riflette e forse si mangia le mani per aver rifiutato, nel 2017, oltre 60 milioni.