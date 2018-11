Milan news, clamorosa svolta in panchina: Wenger è la scelta della società

Milan news, sarebbe tutto fatto per l’arrivo in panchina del nuovo tecnico, che andrebbe a sostituire Gattuso, è France Football a riportare la notizia

Milan news, dalla Francia arriva una notizia clamorosa sul futuro della panchina rossonera. Secondo quanto riportato da France Football, il club rossonero avrebbe già definito l’accordo con il prossimo allenatore.

Arsene Wenger sarà il prossimo allenatore del Milan, è quanto si legge sul sito francefootball.fr. Secondo la famosa rivista sportiva, i nuovi proprietari della società rossonera, Paul e Gordon Singer, si sono mossi in prima persona per portare Wenger a Milano.

Wenger è pronto

Dopo aver allenato l’Arsenal per 22 anni, il tecnico francese ha lasciato il club inglese nello scorso maggio. Un addio che non ha spento la voglia di allenare al tecnico 69enne. Come dichiarato dallo stesso Wenger, l’allenatore transalpino è pronto a tornare su una panchina ed iniziare una nuova avventura.

Il nome di Wenger è stato accostato alle panchine dei club in difficoltà in questo inizio di stagione, come il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Fenerbahce. L’ex tecnico dell’Arsenal è pronto a tornare al lavoro. France Football ha rilanciato il clamoroso passaggio al Milan, con un accordo già raggiunto con il club italiano, con il quale Wenger avrebbe trattato nelle settimane precedenti.