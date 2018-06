Milan: le motivazioni della sentenza UEFA. Qualcuno sorride ancora di Suning?

Milan: ecco le motivazioni UEFA

(Milan sentenza UEFA) Il sito della Gazzetta dello Sport ha appena pubblicato le motivazioni della sentenza con l’UEFA ha sanzionato il MIlan. Un anno di esclusione dalle Coppe, verdetto che la società rossonera ha già annunciato di voler impugnare davanti al TAS.

Secondo la Gazzetta dello Sport la motivazione ruota intorno ai “dubbi sulla credibilità della proprietà e dei business plan presentati, soprattutto sui ricavi provenienti dalla Cina. Con oltre trenta pagine di motivazioni la Camera giudicante della Uefa ha spiegato perché ha estromesso il Milan dalle coppe europee per una stagione.

Nella loro ricostruzione, i giudici hanno utilizzato più volte il termine “credibility”. Spesso in senso negativo, ripercorrendo le fasi che hanno portato al “no” al settlement senza ravvisare errori da parte della Camera investigativa.

Ricorso difficile

“Il Milan ha annunciato che presenterà ricorso al Tas entro la prossima settimana. L’appello dovrebbe concludersi per motivi d’urgenza entro il 20 luglio. Non sarà semplice per il club rossonero ottenere l’annullamento della squalifica.”

“Nel 2016 i giudici di Losanna confermarono la stessa sanzione, inflitta sempre per sforamenti dei parametri del fair play finanziario del pareggio di bilancio, a Galatasaray e Karabukspor, anche se i due club turchi avevano violato il settlement agreement. Al Milan il settlement per rientrare dagli sforamenti dell’ultimo triennio dell’era Berlusconi (in realtà due anni e mezzo, perché prima il bilancio si chiudeva a dicembre mentre dal 2017 la nuova proprietà lo chiude a giugno) è stato invece negato, come il voluntary anche per le “incertezze sul rifinanziamento del prestito” di Elliott da 303 milioni ottenuto da Li Yonghong per acquistare il club e sul rimborso delle obbligazioni da effettuare entro ottobre 2018″.



Al di là del tifo, la sentenza è una feria un po’ per tutto il calcio italiano, non solo per la società rossonera. Seva però di lezione a tutti coloro che ironizzavano e storcevano la bocca su Suning e su Mr.Zhang non solo ai tempi del closing ma anche in tempi più recenti.

