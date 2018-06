Milan, la svolta societaria è ad un passo: cos’è successo

Nelle ultime 48 ore, il proprietario Mediacom ha scacciato tutta la concorrenza intorno a lui (quella dei Ricketts in primis) e si è avvicinato al Milan in maniera importante.

Yonghong Li si vede alle strette ed è necessitato a vendere l’intera società visti i rapporti inclinatosi in malo modo con la Uefa. La svolta è vicina, come confermato anche da Sky: si va verso la fumata bianca che prevede un 20% delle quote della società rimanere nelle mani di mister Li. Salvo clamorosi colpi di scena, l’italo-americano Rocco Commisso sarà il nuovo presidente del Milan.

Nel pomeriggio americano potrebbe arrivare una fumata bianca per l’acquisizione della società. Questo grazie a una accelerata delle ultime ore che permetterebbe a Commisso di diventare il proprietario del Milan. Non si tratterebbe di una acquisizione totale del club: a Yonghong Li resterebbe meno del 20 per cento.

Il tutto sarebbe legato a una telefonata ricevuta dall’imprenditore italo-statunitense, che rivelava la possibilitù di una chiusura in tempi molto brevi. Mancherebbe infatti solo l’ultimo sì, quello definitivo. Che consentirebbe a Commisso di recarsi in quelli di Goldman Sachs e firmare il contratto preliminare di acquisizione del Milan.

Per far sì che tutto ciò avvenga, è inoltre necessario un bonifico di 32 milioni di euro da versare al fondo Elliott. A cambiare le carte in tavola, rendendo l’affare possibile, sarebbe stata la decisione di Rocco Commisso di lasciare a Yonghong Li una percentuale inferiore al 20 per cento.

fonte:SkySport