Milan: La “bomba de “Il Giornale”, ecco chi potrebbe essere il nuovo proprietario

Milan: Al Khelaifi interessato alla societa?

(Milan) Nei giorni scorsi è stato intercettato a Milano, nelle vie dello shopping di lusso. Probabilmente solo per acquisti, ma quando si muove un personaggio così i fari si accedono immediatamente. Nasser Al Khelaifi, proprietario del PSG, potrebbe essersi spostato nel capoluogo lombardo non solo per la moda o per i gioielli ma per ben altro. E’ quanto riporta una clamorosa indiscrezione de “Il Giornale” secondo cui l’uomo d’affari qatariota potrebbe essere il prossimo proprietario del Milan.

Secondo il quotidiano milanese, “l’imprenditore, in questi giorni si troverebbe a Milano per alcune questioni private e nel momento in cui è stato avvistato fuori a cena da alcuni fotografi ha cominciato a circolare la clamorosa voce del suo possibile interesse nell’acquistare il Milan dalle mani di Yonghong Li.”

Si tratta senza dubbio di un’indiscrezione intrigante e da non sottovalutare. Al-Khelaifi nel 2007 offrì 1 miliardo di euro a Silvio Berlusconi per acquisire il club rossonero ma l’ex Cavaliere non ne volle sapere di accettare. Non è da escludere che l’imprenditore possa tentare nuovamente il colpo grosso.

Una suggestione tra altre piste

La voce trova spazio nel momento in cui la trattativa tra la proprietà cinese dei rossoneri e l’imprenditore italo-americano Commisso si è arenata. Sullo sfondo c’è ancora la ricca famiglia americana Ricketts che si era fatta avanti. Ma è certo che la pista qatariota potrebbe sparigliare il tavolo.

Al Khelaifi è l’attuale presidente e amministratore delegato di beIN Media Group, il presidente del fondo sovrano Qatar Investment Authority, presidente della Federazione Qatariota di Tennis e vicepresidente della Federazione Asiatica di Tennis (ATF).

Oltre al PSG è proprietario del FC Miami City club di calcio con sede a Miami in Florida che milita nel campionato della PDL/USL americana.

Sotto la sua presidenza, il club parigino conquista cinque campionati francesi (dal 2012-13 al 2015-16 e 2017-18), quattro Coppe di Francia (dal 2014-15 al 2017-18), cinque Coppe di Lega francesi (dal 2013-14 al 2017-18), e cinque Supercoppe francesi (dal 2013 al 2017).

Fonte:Il Giornale