Milan Inter, è l’ora del derby Primavera: ecco dove vederlo in tv e streaming

Milan Inter, domani alle 13:00 è in programma il derby Primavera, ecco dove si potrà vedere il match

Milan Inter, il campionato Primavera vede in programma il derby. Domani alle ore 13:00 il calcio d’inizio della stracittadina milanese, valida per la nona giornata del campionato di categoria.

“È tempo di #DerbyMilano anche per l’Under 19 di Armando Madonna, che sarà ospite del Milan allo Stadio Franco Ossola di Varese. Il match, valido per la 9^ giornata del campionato Primavera 1 TIM e in programma alle ore 13, verrà trasmesso in diretta su Inter TV e in streaming – solo per utenti registrati – sul sito ufficiale inter.it”, questo il comunicato presente sul sito della società nerazzurra.

Derby su Sportitalia

Il derby milanese sarà visibile anche su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e 225 di Sky.

L’Inter arriva a questo incontro dopo aver ritrovato il successo in campionato, con un netto 6-1 inflitto all’Empoli nell’ultimo turno giocato. I nerazzurri hanno 12 punti in classifica, contro i 7 del Milan. I rossoneri arrivano da due sconfitte consecutive e sono la peggior difesa del campionato con 22 reti subite in otto incontri. Un successo porterebbe l’Inter a ridosso della zona playoff, che al momento è lontana 4 punti. Calcio d’inizio alle 13:00.