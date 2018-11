Milan | E’ maledizione infortuni, Romagnoli rischia uno stop di…

Milan, infortunato anche Romagnoli

Il periodo sfortunato dei rossoneri sembra non volersi arrestare. L’epidemia di infortuni prosegue. Alessio Romagnoli si è infortunato durante un allenamento con la nazionale italiana. Il difensore centrale ha accusato una lesione al polpaccio. Duro colpo per i rossoneri, infatti secondo quanto riportato da Sky Sport, dovranno fare a meno del proprio capitano per almeno 4 settimane. Per Gattuso si tratta di emergenza vera e propria in difesa, out anche Musacchio, a disposizione soltanto Zapata e Simic come centrali difensivi, in alternativa, il tecnico italiano potrebbe usare Kessie,che nacque proprio come centrale.

Il comunicato ufficiale del Milan

“Alessio Romagnoli ha sostenuto questa mattina gli esami clinici effettuati dallo staff medico del Club, che hanno evidenziato una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro, subita ieri, venerdì 15 novembre, durante l’allenamento con la Nazionale. Il difensore rossonero sosterrà un nuovo controllo clinico-strumentale tra 10 giorni”.

