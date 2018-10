Milan News: si tirano le somme

(Milan News) Il derby perso al 92mo lascia ferite profonde in casa rossonera. Non solo per la sconfitta ma anche per come è maturata, con una squadra costantemente sulla difensiva, incapace di costruire una sola palla gol per quella che doveva essere la coppia dei miracoli Higuain e Suso. Delusione feroce, che arriva dopo un inizio di stagione non proprio esaltante e che sta producendo le prime riflessioni nella dirigenza. In ballo, ovviamente, la panchina di Gattuso.

Se per la Gazzetta siamo solo alla fase di valutazione dei risultati di Ringhio, per Michele Criscitiello siamo ben oltre. A suo avviso, come confermato a Sportitalia Mercato, da oltre 30 giorni Leonardo sta pensando ad un ex milanista dal grande fascino: Roberto Donadoni.

Perchè Donandoni e non Conte

L’ipotesi Conte è stata ventilata da più parti ma il compenso dell’ex CT della nazionale e del suo staff appare troppo alto, specie nel momento in cui il club rossonero deve fare i conti con il FFP.

Secondo la Gazzetta, Donadoni andrebbe a corroborare la strada intrapresa fotografata dallo slogan “il Milan ai milanisti”.

“Gattuso non ha terminato le cartucce a sua disposizione, ma tutto dipenderà dai prossimi risultati. Qualora i rossoneri non dovessero svoltare definitivamente, l’alternativa è già pronta. Donadoni è il primo nome: questa volta il fantasma c’è e incombe.”

Fonti: Gaxzetta.it, Sportitalia