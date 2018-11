Milan, dall’Arsenal il colpo a parametro zero: il centrocampista verso l’Italia

Il Milan è vicino al centrocampista dell’Arsenal, in scadenza di contratto a giugno, in Inghilterra sono sicuri del passaggio del giocatore ai rossoneri

Il Milan avrebbe messo nel mirino il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey. Il giocatore gallese vedrà il suo contratto scadere nel giugno del 2019 e il suo futuro potrebbe essere in Italia. In Inghilterra sono sicuri, con il ‘The Guardian’ che riporta la notizia del passaggio di Ramsey ai rossoneri a parametro zero.

Dopo undici stagioni passate a Londra, il centrocampista sarebbe pronto a una nuova esperienza. Nell’edizione on line del quotidiano britannico si legge che Ramsey potrebbe seguire a Milano Ivan Gazidis, dirigente del club londinese, che andrà a lavorare nella società rossonera. Lo stesso ‘The Guardian’ nega il cambio in panchina nel Milan. Nei giorni scorsi è rimbalzata la notizia di Arsene Wenger pronto a subentrare a Rino Gattuso, news riportata da France Football. Il giornale inglese parla di ‘fake news’.