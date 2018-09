Milan, colpo in dirigenza per garantire continuità: i dettagli

Il Milan ingaggia un nuovo profilo in società

Il Milan chiude il colpo Ivan Gazidis. L’amministratore delegato arriva dall’Arsenal e comincerà la sua avventura in rossonero a partire dal 1 dicembre 2018. Un manager di livello mondiale con un curriculum fitto di successi internazionali.per la squadra gestita dal nuova società Elliot.

L’Arsenal, con Gazidis, ha vinto tre FA Cup e ottenuto la qualificazione alla Champions League per otto anni consecutivi. Il club inglese, negli ultimi anni, ha anche raddoppiato il proprio fatturato con quotazioni in borsa.

Sono arrivate anche le prime parole da neo milanista:

“Sono entusiasta di accettare questa nuova sfida e farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per riportare il Milan al top. Ho l’opportunità di iniziare contando su un gruppo di giocatori di talento, su colleghi che lavorano con il massimo impegno e sulla forte leadership sportiva di Leonardo, Maldini e Gattuso. Sono grato al Presidente Paolo Scaroni, al Consiglio di Amministrazione del Club e alla proprietà per la fiducia che ripongono in me.”