Milan Chievo Verona, Suso abbandona il campo

Il Milan vince agilmente in casa, battendo il Chievo Verona con un risultato tondo di 3 a 1, protagonisti Higuain e Suso.

Lo Spagnolo, nel finale di gara, è stato sostituito dal neo acquisto Samu Castillejo. Per il numero 8 rossonero un problema alla caviglia, appoggiata in maniera scorretta durante uno scatto. Non dovrebbe essere un problema grave, e la pausa nazionali potrebbe sicuramente giovare. Il derby però si avvicina e potrebbe essere una perdita importante per Gattuso. La sfida contro i nerazzurri sarà una vera e propria lotta per un posto in Champions League, visto che il Milan si trova a -2 dal quarto posto con una gara in meno.

