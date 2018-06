Milan, bruttissime notizie sulla cessione: gli ultimi sviluppi!

Milan, trattativa interrotta con Commisso

Il futuro del Milan sembrava ormai arrivato a una svolta: Yonghong Li “alla Thohir” e pieni poteri a Commisso, uomo d’affari italo-americano. Invece la trattativa si è bruscamente e improvvisamente interrotta. Lo rivela il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa. Ecco le sue parole: “E’ ufficiale. La trattativa di Rocco Commisso con Mr Li si è nuovamente interrotta nella notte e fonti vicine a Commisso fanno notare che è la seconda volta che Mr Li si alza dal tavolo. La proposta di Commisso avrebbe garantito il ripagamento del debito, 150 milioni per mercato e gestione del club e mr Li sarebbe rimasto al 30%. Ma Li non avrebbe incassato nulla e avrebbe accusato una forte perdita: attorno ai 200 milioni”.

Forse è proprio questo il motivo per il quale l’attuale patron dei rossoneri ha fatto naufragare la trattativa, almeno per il momento. Oppure sono tutte manovre per cercare di strappare condizioni più favorevoli al magnate originario della Calabria. Vedremo, allo stato dell’arte però le trattative sono interrotte.

Adesso Li spera in un ritorno di fiamma dei Ricketts, importante famiglia americana con già diversi interessi nello sport. Secondo Festa, i legali della famiglia starebbero lavorando notte e giorno “per fare una due diligence e arrivare a formulare un’offerta recuperando lo svantaggio su Commisso”. Già, perché nonostante tutto, il favorito per acquistare la maggioranza del pacchetto azionario rossonero è ancora l’imprenditore Rocco Commisso.

Socio fondamentale per Nyon

Il Milan, oltre a essere in attesa per gli sviluppi delle trattative societarie, attende buone nuove da Nyon. La sentenza UEFA che rischia di squalificare i rossoneri per almeno un anno dalle competizioni europee non è ancora arrivata. Presentarsi con un nuovo e facoltoso socio come Commisso forse avrebbe alleggerito la mano dell’UEFA o, se non altro, avrebbe permesso un alleggerimento della pena in sede di ricorso a Losanna, qualora la società rossonera volesse intraprendere questa strada.

Niente di tutto questo però, al momento, accadrà. Il Milan proseguirà con mister Li, in attesa di nuovi e ulteriori sviluppi. Intanto, grazie a Il Sole 24 Ore, emerge uno dei progetti più interessanti di Commisso per il Milan: lo stadio di proprietà. Questo progetto interesserebbe da vicino anche l’Inter. La società nerazzurra, infatti, da tempo vuole intervenire per l’ammodernamento di San Siro ma non ha mai potuto operare a causa delle resistenze del club rossonero. Se, quindi, il Milan arrivare da qui a pochi anni ad avere il suo stadio di proprietà, l’Inter potrebbe procedere al tanto agognato ammodernamento del Meazza senza dover aspettare i cugini.