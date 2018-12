Milan, Balotelli ne ha per tutti i tifosi rossoneri: le parole

Negli ultimi giorni, in casa Milan circolano voci legate a dei clamorosi ritorni. Nello specifico, si tratta di Ibrahimovic e Balotelli. Lo svedese, dal canto suo pare gradire un possibile ritorno nella Milano rossonera. I contatti tra Raiola e il club rossonero sono già stati avviati, ma come in tutte le trattative, ci sono dei pro e dei contro. Molti tifosi un suo ritorno sembrano gradirlo, mentre altri, vista l’età avanzata del giocatore, non sembrano poi così entusiasti.

Nella giornata di ieri però, la redazione di Sportmediaset ha parlato di una leggera complicazione nell’affare Ibrahimovic che avrebbe potuto portare alla virata su Mario Balotelli. Appresa tale notizia, i commenti sui social dei tifosi rossoneri non sono tardati, come non è tardata la risposta dell’ex n°45 milanista.

Milan, Balotelli al veleno coi tifosi: “Un giorno servi e l’altro no”

L’attuale attaccante del Nizza, ha riservato la sua personale risposta ai tifosi rossoneri sulle proprie stories di Instagram scrivendo: “Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi e l’altro no, l’importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora. Questo l’ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore”. Insomma, se prima c’era un briciolo di possibilità di rivedere Balotelli a Milano, adesso anche questo briciolo sembra essere svanito.