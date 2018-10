Il fenomeno argentino, Lionel Messi, durante la gara contro il Siviglia si è fratturato il braccio destro, più precisamente il radio.

La pulga dovrà restare ferma per almeno tre settimane, di conseguenza salterà le gare contro il Real Madrid e l’Inter. Una gravissima perdita per Valverde, che dopo Suarez dovrà fare a meno del suo miglior giocatore. Il Barcellona continua ad essere tempestato dagli infortuni.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2018